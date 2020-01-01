İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı
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İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü.

01.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:19
İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

'da özellikle 'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve görüldü.

Alınan bilgiye göre, 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

Kaynak: AA

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: İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı
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