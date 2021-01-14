İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
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İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)

14.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:41
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 846 lira idari para cezası uygulandı. Denetim drone ile havadan görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ticari araçları durduran resmi ve sivil ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kış lastiği olmadığı  için ceza kesilen taksi sürücüsü Serkan Kaya "Araç sahibi takacaktı, takmamış. Benim de haberim yok. Memur arkadaşlar gereğini yapıyor. Ceza kesecekler. Yapılacak bir şey yok. 846 lira" diye konuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı. Kış lastiği denetimi drone ile havadan görüntülendi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)
İstanbul'da kış lastiği denetimleri (1) (Havadan fotoğraflarla)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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