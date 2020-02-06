İstanbul'da kış lastiği denetimi
Haberler » Güncel » İstanbul'da kış lastiği denetimi - Haber

İstanbul'da kış lastiği denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.

06.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:02
İstanbul'da kış lastiği denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.


Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.


Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler