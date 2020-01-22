İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

22.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü: ---------------------Zincirlikuyu'da yapılan denetimlerden görüntü-Polis ekiplerinin Kış lastiği uygulaması-Araçların durdurulması-Lastiklerin 'kumpas' adı verilen aletle derinliklerinin ölçülmesi-Sürücülerle röp.-Ceza alan sürücüler

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul