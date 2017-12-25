İstanbul'da "Kış güneşi"manzaraları havadan görüntülendi

Güneşli Hava İstanbulluları sevindirdi

İstanbul'da Kış güneşi manzaraları



İSTANBUL - İstanbul'da Aralık ayının sonunda kendini gösteren güneş İstanbulluları mutlu etti.Şehrin dört bir yanında günlerden pazartesi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş güneşin tadını çıkarken, Kış güneşiyle birlikte oluşan muhteşem İstanbul manzarası havadan görüntülendi.

Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul'da Kış güneşi vatandaşları sokağa döktü. Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden Pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı. Balık tutkunları Galata Köprüsü'ne akın ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Boğazı'na gitti. Öte yandan İstanbul'daki" Kış güneşi "manzaraları havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşlardan bazılarının Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görülürken, İstanbul Boğazı da eşsiz manzarasıyla mest etti.