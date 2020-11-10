İstanbul'da kimler sokağa çıkamayacak? Sokağa çıkma ne zaman başlıyor?
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İstanbul'da kimler sokağa çıkamayacak? Sokağa çıkma ne zaman başlıyor?

10.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:37
İstanbul'da kimler sokağa çıkamayacak? Sokağa çıkma ne zaman başlıyor?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı kimlere uygulanacak? İstanbul'da kimler sokağa çıkamayacak? Sokağa çıkma ne zaman başlıyor?

Bugün İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiği bildirildi. Peki, İstanbul'da kimler sokağa çıkamayacak? Sokağa çıkma ne zaman başlıyor?

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul valiliği konu ile ilgili şunları söyledi;

stanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00 Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanmıştır. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere dünyada halen Kovid-­19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERE UYGULANACAK?

Başkent Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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