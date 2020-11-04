İstanbul'da kimler idari izinli sayılacak? Kamuda idari izin kimleri kapsıyor? İdari izin nedir, ne anlama gelir?
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İstanbul'da kimler idari izinli sayılacak? Kamuda idari izin kimleri kapsıyor? İdari izin nedir, ne anlama gelir?

04.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:01
İstanbul'da kimler idari izinli sayılacak? Kamuda idari izin kimleri kapsıyor? İdari izin nedir, ne anlama gelir?

Kimler idari izinli sayılacak? İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için esnek çalışma, dönüşümlü çalışma sistemleri gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya değinmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da kamu kurumlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma hakkında alınan kararı duyurdu.

Kamuda esnek çalışma sisteminin bir parçası olan idari izin, koronavirüs oranlarının yeniden artmasıyla tekrar öenmli hale geldi. Vali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine geçileceğini ve idari izinli sayılacak personelleri bildirdi. Peki, idari izin ne anlama geliyor?

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Koronavirüs ile mücadelede İstanbul için alınan yeni kararları duyuran Yerlikaya, kamuda idari izinli sayılacak çalışanları açıkladı. Buna göre, 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, krronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecekler. Bunun yanı sıra diğer personeller ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklar.

Sanayi kesiminde görev alan çalışanlar için ise Vali Yerlikaya, ''Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat. 07.00'de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.'' dedi.

İDARİ İZİN NEDİR?

Başka bir deyişle idari tatil, sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir.

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