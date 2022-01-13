İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, turistlerden para alan 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yemen uyruklu Aminat A'nın (22), 25 Aralık günü kendisini polis olarak tanıtan kişilerce parasının alındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, Aminat A'nın durdurulduğunu belirttiği bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.

4 şüphelinin, Yemen uyruklu turisti durdurarak sorular sorduğu, üzerini ve çantasını aradığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Çalışmaların devamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, İran uyruklu Ahmet A. (52), Şahin C. (30), Mehdi B.Z. (30) ile Macid A'nın (36) aynı yöntemle 7 ayrı olaya daha karıştıklarını ve turistlerin 5 bin 300 dolar ile 4 bin 800 avro paralarını aldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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