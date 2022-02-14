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İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı

AA - Güncel
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İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri Bahçelievler ilçesinde denetimlere başladı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri Bahçelievler ilçesinde denetimlere başladı.

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette KDV oranlarını denetledi.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetim yapılan markette KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görüldü.

AA - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Bahçelievler, Zabıta, Güncel, Haberler

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