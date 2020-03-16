İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma - Haber
Şemsi Tebrizi, Kağıthane, Güncel

İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma

Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı.

16.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:26
İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma

Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

YARALI SÜRÜCÜYE ŞEMSİYELİ KORUMA

Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek boyunluk taktı. Çevredeki vatandaşlar da o esnada yapılan çalışmaları izledi. Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı Haber
Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Merkel'den Türkçe altyazılı koronavirüs çağrısı Haber
Merkel'den Türkçe altyazılı koronavirüs çağrısı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti Haber
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu
Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Vatandaş Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 10:06:49. #1.15#