İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
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İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı.

Kağıthane'de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası kurye tepki gösterdiği adamın kafasına kaskla vurdu. Adamında yumrukla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kavga anları İHA kameralarına yansırken, vatandaşların araya girmesiyle ayrılan şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz 25 Mart Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli kuryenin tepki göstermesi üzerine sürücüde aracından indi.

ADAMIN KAFASINA KASKLA VURDU

Şahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra vatandaşlara araya girerek ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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