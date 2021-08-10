İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu

İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu Tatil için geldiği İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu

İSTANBUL - Tatil için geldiği İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.

Makar Fedorovich Ragin adlı Rus öğrenci 16 Temmuz sabahı İstanbul'u gezmek üzere uçakla Litvanya'dan Türkiye'ye gelmişti. 28 Temmuz günü Adalar'ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılan Rus öğrenciden bir daha haber alınamamıştı.

10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya Mevkiinde denizde bir ceset olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir ceset olduğunu tespit etti. Olay bölgesinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz'da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin'e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayın ardından nöbetçi savcı tarafından tahkikat sürecine başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan