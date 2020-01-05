İstanbul'da, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
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İstanbul'da, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini protesto eden bir grup, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

05.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:47
İstanbul'da, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesini protesto eden bir grup, ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Süleymani'nin fotoğraflarının basılı olduğu pankartlar taşıyan grup, ABD aleyhinde slogan attı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eyleme kadınlar da katıldı. Bir süre slogan atan grup, olaysız şekilde dağıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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