İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler
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İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

12.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:03
İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler

'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.


Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.


Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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