İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi Beykoz'da sonbahar mevsiminde dökülen ve sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi
İSTANBUL - Beykoz'da sonbahar mevsiminde dökülen ve sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve turuncu tonlarının eşsiz uyumu havadan görüntülendi.
Beykoz'un doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı. Riva mevkiinde sonbaharın bütün renkleri ortaya çıktı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ormanlarla kaplı Beykoz'da havaların soğumasıyla birlikte yaprakların sararması, ormanlardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.
Öte yandan, sonbaharın son günlerinde ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR