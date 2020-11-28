İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
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İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti

28.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:53

İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi Beykoz'da sonbahar mevsiminde dökülen ve sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti

İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'da sonbahar mevsiminde dökülen ve sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve turuncu tonlarının eşsiz uyumu havadan görüntülendi.

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Beykoz'un doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı. Riva mevkiinde sonbaharın bütün renkleri ortaya çıktı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ormanlarla kaplı Beykoz'da havaların soğumasıyla birlikte yaprakların sararması, ormanlardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

Öte yandan, sonbaharın son günlerinde ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti
İstanbul'da 'kartpostallık sonbahar' mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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