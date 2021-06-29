İstanbul'da kartpostallık günbatımı
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İstanbul'da kartpostallık günbatımı

İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da günbatımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da günbatımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da dün günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Ortaya ender olarak çıkan gökyüzündeki bu görsel şölen çok sayıda kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar günbatımının güzelliğini izledi. Günbatımında cami ile oluşan kartpostallık görüntü kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı
İstanbul'da kartpostallık günbatımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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