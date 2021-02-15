İstanbul'da karlı havada deniz keyfi

İstanbul'da karlı havada deniz keyfi

Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden denize atladılar

İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken Sarayburnu Sahili'nde bir grup arkadaş dondurucu soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Hafta sonu itibariyle İstanbul'da dondurucu soğuk ve karlı hava etkili oldu. Kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren 10 kişilik arkadaş grubu sabah saatlerinde Sarayburnu sahilinden denize girdi. Termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği anlarda soğuk havaya aldırmayan grup üyeleri denizin keyfini çıkardı.

"Bizim için harika bir hava"

Denize girmeden önce konuşan Hüseyin kahraman, "Bizim için harika bir hava. Hava ne kadar soğuk olursa, su o kadar iyi oluyor. Su daha sıcak oluyor ve fazla etkilenmiyorsun. Arkadaşlarımızla geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak tüm Türkiye'ye selam olsun" şeklinde duygularını ifade etti.

"Biz burada 365 gün denize giriyoruz"

Havanın soğuk olduğunu memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ayhan Çetin, "Vücut da dinçleşiyor. Biz burada sürekli 365 gün giriyoruz. Onun için sağlıklıyız. Tabi ki burada sürekli denize girmeyenlere tavsiye etmiyoruz. Çünkü biz burada 365 gün girdiğimiz için vücut alışkın" şeklinde konuştu.

"Vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü hale geliyor"

Soğuk havada suya girmenin korona virüse faydalı olduğunu ifade eden Yüksel Sönmez, "365 gün biz denize girdiğimiz için zaten bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü hale geliyor. Biz grip olmuyoruz. Hasta da olmuyoruz. Bir de alışık olmayanlar da bu soğuk suya girmesinler. Onlardan çok rica ediyorum. Bunu yaz başından başlayıp, 12 ay boyunca 365 gün devam etmeleri lazım. Korona virüse faydası var. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlü tuttuğu için faydası var" dedi.

"Kesinlikle tavsiye etmiyoruz"

Her meslek grubundan kişinin grupta olduğunu söyleyen Hasan Heke, "Öncelikle onları kutluyorum. Biz kara ekibiyiz. Bugün biz girmiyoruz. Çünkü Yüksel Bey'in de söylediği gibi denize hemen geldik girdik diye bir şey yok. Kardeşlerimizin hepsi yıl boyunca girdikleri için 18 derecelerden 7 derecelere kadar düşüyor deniz sıcaklığı. Vücutlar alışkın hepsi işinde uzman arkadaşlar. Doktor var, diyetisyen var.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ