İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02'lik bir artış oldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02'lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı. İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü. Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Pazartesi, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title