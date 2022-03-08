İstanbul'da karla mücadele hazırlık toplantısı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi.

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı. Vali Yerlikaya sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başladı. İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, "Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.

"İSTANBUL VALİLİĞİ OLARAK İDARİ TEDBİRLERİMİZİ ŞEHRİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINDA PERSONEL VE ARAÇ DURUMU