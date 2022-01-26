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İstanbul'da karın ardından trafik normale döndü

İstanbul'da karın ardından trafik normale döndüİSTANBUL İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bir yoğunluk yaşanmadı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da karın ardından trafik normale döndü

İSTANBUL İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluk ise yüzde 29 oldu.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından trafik durmuştu. Kar yağışı dün öğlen saatlerinde etkisini yitirmişti. Bugün sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıkmayınca E5 Cevizlibağ'da bir yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşımayı tercih etmesi de trafiği bir nebze rahatlattı. Trafik yoğunluk ise saat 09.00 sıralarında yüzde 29 oldu.

İstanbul'da karın ardından trafik normale döndü

İstanbul'da karın ardından trafik normale döndü

İstanbul'da karın ardından trafik normale döndü

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

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