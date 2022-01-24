İstanbul'da kardan dolayı devam edemeyen İETT otobüsü yolcularını indirdi
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.
Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.
Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.