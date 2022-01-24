İstanbul'da kardan dolayı devam edemeyen İETT otobüsü yolcularını indirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kardan dolayı devam edemeyen İETT otobüsü yolcularını indirdi

İstanbul'da kardan dolayı devam edemeyen İETT otobüsü yolcularını indirdi
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Şişli, İETT, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title