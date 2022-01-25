İstanbul'da karda ilginç görüntü: Yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bir vatandaş akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

Dün, akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde bazı hoş manzaraları da getirdi. Bunlardan biri de dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kasımpaşa sokaklarında atı ile gezmeye çıkan bir vatandaş, kısa süreliğine kar telaşını unutturup görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL