İstanbul'da Karda Denize Girdiler

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul günlerdir kar ve soğuk havanın etkisi altında. Bununla birlikte İstanbul'da havaya aldırış etmeyen bazı kişilerin denize girmesi dikkat çekti. Sarayburnu sahilinden denize giren yüzücüler, Cankurtaran'a kadar yaklaşık 1 kilometre yüzdükten sonra sahile çıktı

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