İstanbul'da Karda Denize Girdiler
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İstanbul günlerdir kar ve soğuk havanın etkisi altında.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul günlerdir kar ve soğuk havanın etkisi altında. Bununla birlikte İstanbul'da havaya aldırış etmeyen bazı kişilerin denize girmesi dikkat çekti. Sarayburnu sahilinden denize giren yüzücüler, Cankurtaran'a kadar yaklaşık 1 kilometre yüzdükten sonra sahile çıktı
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
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