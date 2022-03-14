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İstanbul'da Karda Denize Girdiler

DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul günlerdir kar ve soğuk havanın etkisi altında.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul günlerdir kar ve soğuk havanın etkisi altında. Bununla birlikte İstanbul'da havaya aldırış etmeyen bazı kişilerin denize girmesi dikkat çekti. Sarayburnu sahilinden denize giren yüzücüler, Cankurtaran'a kadar yaklaşık 1 kilometre yüzdükten sonra sahile çıktı

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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