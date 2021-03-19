Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
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Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı

19.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:27

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da karayollarında seyyar satıcılık ve dilencilik yapan kişilere operasyon yapıldı.

İSTANBUL'da karayollarında seyyar satıcılık ve dilencilik yapan kişilere operasyon yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri karayollarında dolaşan 125 kişiye toplam 18 bin lira para cezası kesti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan araçların arasında dolaşarak seyyar satıcılık ve dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. 1 Mart 18 Mart 2021 tarihleri arasında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yasa gereği yaya olarak girilmesi yasak olan yollarda yakalanan 125 kişiye idari para cezası kesildi. 125 kişiye yayaların taşıt yolu üzerinde yürümesi ve yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları suçlarından toplam 18 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

 


Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı
Son dakika gündem: İstanbul'da karayollarında seyyar satıcılık yapanlara ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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