Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı - Haberler
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Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

AA, Tansel Parlak - Güncel
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Kadıköy açıklarında sürüklenerek karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy açıklarında sürüklenerek karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"Engin Kaptan" isimli balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen nedenle sürüklenerek Moda İskelesi yakınlarındaki kayalıkların önünde karaya oturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknede mahsur kalan iki kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

AA / Tansel Parlak - Güncel

Kadıköy, İtfaiye, Moda, Güncel, Haber

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