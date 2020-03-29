İstanbul'da karara uymayan bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ve Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarlarında ise bazı ailelerinin, hala çocukları ile pazara geldiği görüldü.

"EVDE DURUNCA SOKAĞA ÇIKIYOR"

13 yaşındaki kardeşini yanında pazara getiren pazarcı Rıdvan Tekmen, "Evde durunca sokakta arkadaşları ile takılıyor. Dışarıda kalması daha kötü yanımızda olması bizim için daha iyi. Karar onaylıyorum, çocuklar gelmemeli pazara ama dışarı da salınmamalı. Hiç olmazsa dışarı çıktığından arkadaşlarıyla olması daha riskli, biz aileyiz. İç içeyiz" dedi.

"HAFTAYA GELMEYECEĞİM"

13 yaşındaki Barış Tekmen ise, "Ufak tefek işlere yardım ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri geliyorum diğer günler derslerime çalışıyorum. Haftaya gelmeyeceğim çünkü vali açıklama yapmış" şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajda ise, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.

- İstanbul

Kaynak: DHA