İstanbul'da 'Karagümrük' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da 'Karagümrük' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, "Nurişler" ya da "Karagümrük çetesi " olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, "Nurişler" ya da "Karagümrük çetesi " olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Nurişler" ya da "Karagümrük Çetesi" olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 kişi yakalanmıştı. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı Nuri Ergin'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.'nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 'Karagümrük' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 'Karagümrük' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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