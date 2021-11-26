İstanbul'da Karabük Esintisi Başladı

İSTANBUL (Habermetre) - Karabük Dernekler Federasyonunun düzenlediği, 25 Kasım'da başlayan Karabük Günleri'nin Resmi Açılış Töreni ; Vali Fuat Gürel Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İstanbul Vali Yardımcısı Faik Sözer, Ak Parti Merkez Karar Yürütme Üyesi Sevgi Yiğit Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Refik Polat, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Karabük Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, protokol üyeleri, davetliler ve hemşehrilerimizin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirildi.

Ziyaretçilerine; tarih, doğa, kültür, lezzet, spor ve turizm şehri Karabükümüzü tanıtmak ve hemşehrilerimizin memleket hasretini gidermek için düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlik; açılışın ardından protokol konuşmalarının yapılması, halk oyunları gösterileri ve konser ile devam etti.

Vali Fuat Gürel açılış konuşmasında; "Çok güzel bir organizasyon, kısa sürede bu organizasyonu bu hale getirdiniz. Karabükten de arkadaşlarımızın gelip buraya organizasyona katılması Karabükün sevgisini sıcaklığını muıhabbetini buraya taşımaları ile bu dört günlük süre içerisinde kültürümüzü Karabük'teki tüm değerlerimizi mutfağımızı hem buradaki hemşehrilerimizle buluşturacağız hem de İstanbulda ülkemizin bütün renklerini taşıyan insanlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu organizasyonu yapmak kolay değildir, bu organizasyonu bu hale getirmek büyük emek ve gayret ister bu anlamda ben Başkanlarıma bu gayret ve emeği gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler Sanayisi, turizmi ve eğitimi ön planda olan bir şehirde yaşamaktayız, 1937 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerini atılması ile genç cumhuriyetimizin kalkınmasında öncülük eden bir şehrin insanlarıyız. Diğer taraftan bünyemizde Safranbolu gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir şehre sahibiz, bu şehir bize ecdadımızdan yadigar bir şehir İnşallah bizler ve yöneticiler de bu şehri geleceğe taşıyacaklar, Safranbolumuza ülkemizin her köşesinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmekteler 1, 5 milyon insanı misafir eden bir şehrimiz, diğer taraftan ormanları ile ünlü bir kentteyiz, ülkemizde en fazla orman yoğunluğu olan bir şehirdeyız, şbunuda misafirlerimize tanıtabilirsek şehrimizi ziyaret ettiklerinde göstermek istiyoruz demek istedğim Karabük hem kültürü ile hem sanayisi ile hem de eğitimi ile örnek bir şehir Batı Karadeniz Bölgesinin en değerli şehirlerinden bir tanesi ilimizden getirdiğimiz materyaller ile buradaki vatandaşlarımıza göstermiş olacağız hem de hemşehrilerimiz ile burada kucaklaşacağız ben biliyorum ki Karabükli hemşehrilerimiz memleketlerini çok seviyorlar belli aralıklarla Karabük'e geliyorlar ama bu sefer biz onların yanına geldik buradaki tanıtımlardan sonra kendilerini ve diğer yörelerden vatandaşlarımızı Karabüke beklediğimizi ifade etmek istiyorum ben tekrar tanıtım günlerinin hayırlı olmasını diliyorum İnşallah Karabükümüze katkıda bulunmuş olur diğer taraftan etkinliği düzenleyen Karabük Dernekler federasyonu Başkanımıza ve yönetimindeki diğer dernek başkanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösreten dernekler federasyonu başkanlarımızda burada onlarada teşekkür ediyorum sağolsunlar bizleri yalnız bırakmamışlar tekrar hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Gürel, konuşmasının ardından ziyaretçilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle devam eden Karabük Günlerinin 1. Günüde halk oyunları ekibi ve yerel sanatçılarımızın konserleride yer aldı.

Karabük Günleri; kültürel etkinlikleri, kurumsal ve yöresel stantları, yerel lezzetleri, halk oyunları ve konserleriyle 28 Kasım Pazar günü'ne kadar misafirlerini ağırlayacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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