İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR ÇAMLICA KULESİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR ÇAMLICA KULESİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR ÇAMLICA KULESİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da beklenen sağanak yağış öncesi boğazın üstünü kara bulutlar kapladı.

İbrahim MAŞE/ – İSTANBUL'da beklenen sağanak yağış öncesi boğazın üstünü kara bulutlar kapladı. Bulutlar bugün ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nden görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için 'sarı' uyarı verildi. İstanbul Boğazı'nın üstünü  öğle saatlerinde, kara bulutlarla kaplandı. Bulutlar, bugün ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nin 34'üncü katından görüntülendi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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