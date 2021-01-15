İstanbul'da kar yağışı ve trafik (1)

Alper KORMAZ - İstanbul DHA -İSTANBUL güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için sokağa çıkanlar kar ile güne başladı. Kentte trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı