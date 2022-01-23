İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Haber

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