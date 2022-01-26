İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da tekrar kar yağacak mı İstanbullular tarafından araştırılıyor. Son yılların en fazla kar yağışını alan İstanbul'da hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Durum böyle iken vatandaşlar İstanbul'da tekrar kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da daha kar bekleniyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının bu akşam saat 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda yeniden etkili olacağını duyurdu. Beklenen yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA TEKRAR KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da pazartesi günü etkili olan ve salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) akşam 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kar yağışının perşembe öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:

- D100 Beylikdüzü-TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.

- Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

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