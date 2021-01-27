İstanbul'da kar yağışı var mı? Bugün kar yağacak mı? İstanbul hava durumu!

Bugün itibari ile İstanbul ve çevresinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı var mı? Bugün kar yağacak mı? İstanbul hava durumu!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'un hava durumu haberimizde yer almaktadır.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji, İstanbul için de kar uyarısında bulundu. Bugün saat 15:00 - 21:00 arası karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan 21:00'dan sonra da kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ise gün içinde en düşük 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

HANGİ İLLLERDE KAR YAĞIŞI OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilendirme haritasında İstanbul'un da içinde bulunduğu 37 kent içi sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler arasında; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce ve Yalova yer aldı.