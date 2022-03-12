İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

AA - Elif Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Gün boyu aralıklarla süren ve zaman zaman etkisini artırarak yoğunlaşan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş-çıkışında ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu olduğu ve araçların durma noktasına geldiği gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da özellikle Göztepe'de trafiğin çok ağır ilerlediği görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100, TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerindeki bölgelerde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Bu arada, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 21.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

AA / Elif Küçük - Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title