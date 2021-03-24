İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
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İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

24.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:45

İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yapmış olduğu kar ve yağmurlu hava uyarısı sabah saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yapmış olduğu kar ve yağmurlu hava uyarısı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a çıktı.

Sabah saatlerinde yağmur ve dolu şeklinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava etkisini arttırarak kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle E-5 karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde etkili olan kar yağışı kuzey ve güney yönlü olarak trafiği etkiledi. Yenibosna'da ve kentin bir çok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun yüzde 69 olduğu görüldü.

İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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