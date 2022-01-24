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İstanbul'da kar yağışı toplu ulaşımı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da kar yağışı toplu ulaşımı olumsuz etkiliyor
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, toplu taşımada özellikle metrobüs hattını kullanan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, toplu taşımada özellikle metrobüs hattını kullanan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da, Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerindeki metrobüs duraklarında bazı araçlar hareket edemez hale geldi.

Güzelyurt durağında yokuşu çıkamayan metrobüsten inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

Dakikalarca metrobüs sırası bekleyen çok sayıda yolcunun, duraklardan çıkarak D 100 kara yolu üzerinde veya metrobüs hattında yürümeyi tercih ettiği görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Metrobüs, kar, Güncel, Haber

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