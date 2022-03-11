İstanbul'da kar yağışı sürüyor

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde bir çok ilçede sürdü. Mesai için yola çıkanlar otobüs duraklarında beklerken, günü Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılayanlar da oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde bir çok ilçede lapa lapa yağan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışı altında mesaiye gitmek için erken saatlerde yola çıkanlar, duraklarda otobüs bekledi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle trafiğe çıkan bazı otomobillerin güçlükle ilerlediği görüldü. Öte yandan gece boyunca balık tutan bazı kişiler, günü Galata Köprüsü'nde karın altında karşıladı. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.