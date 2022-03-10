İstanbul'da kar yağışı sürücülerle vatandaşlara zor anlar yaşattı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullanan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla bazı ilçelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Beylikdüzü'nde etkisini sürdüren kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Karla kaplanan Büyükçekmece-Hadımköy yolunda bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir aracın ise yolda kaldığı görüldü.

Yağış sebebiyle kent genelinde bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kayganlaşan yolda kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Zeytinburnu'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda vatandaşlar kar nedeniyle yürürken zor anlar yaşadı. D-100 kara yolunun açık olduğu, yağış nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk

Anıtmezar-Aksaray yolunda meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Megakent'te önceki günlere oranla trafik yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 11.40 itibarıyla trafik yoğunluğu İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yüzde 29, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 18 olarak kaydedildi.