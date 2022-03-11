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İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki gündür etkili olan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Gün içinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne giden yolun karla kaplanması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafik de durma noktasına geldi.

Pendik'te tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Bölgede yoğun yağışın etkisiyle araçlar da ilerleyemedi. Vatandaşların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolu yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Sultanbeyli'de ara sokaklarda seyreden araçlar, yolların karla kaplanması ve buzlanmanın da etkisiyle zorluk yaşadı.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Bayrampaşa, İstanbul, Pendik, kar, Güncel, Haberler

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