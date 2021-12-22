İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.

Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı belediye ekiplerinin karla mücadele araçları hazır bekletiliyor.

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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