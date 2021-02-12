Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi
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Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi

12.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda durdurdukları yolcu taşıtlarıyla yük taşıyan araçlarda kış lastiği olup olmadığını denetledi.

Bu kapsamda Silivri'de de D-100 karayolu Kınalı mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüs ve yük taşıyan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Denetimde helikopterin de kullanıldığı görüldü.

Öte yandan ekipler, otomobil sürücülerine de araçlarında zincir bulundurma zorunluluğuna dair uyarılarda bulundu.

Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi
Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi
Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi
Kar yağışı öncesi kış lastiği denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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