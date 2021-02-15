İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

15.02.2021 04:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 04:14
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin yollarda çalışmaları sürüyor

Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.

Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Emina Jahovic Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 04:15:13. #1.16#
title