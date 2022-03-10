AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Avcılar'da gişeye çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, Esenyurt'ta da kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çarptı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet gişeye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenyurt'ta ise seyir halindeki İETT otobüsü kaldırıma çarptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada yolcular kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza sabah saatlerinde Avcılar gişelerde meydana geldi. Karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 RV 2772 plakalı kamyonet Avcılar'da gişeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında oturan kişi araçta sıkıştı. Kaza nedeniyle gişe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ve araçtan çıkarılan yaralı arkadaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü kaldırıma çarptı

İkinci kaza Esenyurt Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 NT 1838 plakalı İETT otobüsü karın etkisiyle kontrolden çıkınca kaldırıma çarptı. Kazanın ardından yol kapanırken, otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten indirilen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.