İstanbul'da kar yağışı kazalara neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, otobüsler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziosmanpaşa'da hareket halindeki bir İETT otobüsü karla kaplanan yolda kayarak, servis minibüsüne çarptı. Hareket edemeyerek mahsur kalan otobüsteki yolcular da mağduriyet yaşadı.

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu bağlantı yolunda seyir halindeki bir otobüs de kayganlaşan yolda devrildi. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi civarında yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otomobil ve servis minibüsleri yolda kaldı.

Silivri'de bir otomobil bariyere çarptı, Kağıthane Talatpaşa Caddesi'nde kayganlaşan yolda kaza yapan araçta hasar meydana geldi.

Bağcılar'da bir İETT otobüsü ile servis minibüsü, kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi bulan yolda mahsur kaldı. Kara saplanan otobüs ile minibüs, sürücülerinin çabalarına rağmen hareket etmedi.

Yolda kalan polis aracını vatandaşlar itti

Pendik Çınardere Mahallesi'nde karla kaplanan yolda hareket etmekte zorlanan polis aracını, çevredeki vatandaşlar itti. Aynı yolda seyir halindeki bazı araçlar da kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışırken savruldu. Vatandaşlar ise karlı yolda yürümekte zorlandı.

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bir otomobil de karla kaplanan yolda kayarak, bariyerlere çarptı.