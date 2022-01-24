İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa yakasındaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Trakya'dan İstanbul'a araçla girişe izin verilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçların sürücülerinin de dinlenme tesislerinde bekleyebileceklerini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30 itibarıyla kapatılacağının bilgisini veren Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu kaydetti.

Kar yağışının yoğun olduğu Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesailerini sonlandırdı.

İstanbul Havalimanı'ndaki seferler durduruldu

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklar Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Vatandaşlar araçları itmek zorunda kaldı

Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Bakırköy Adliyesi'nin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1300 evsiz kişinin çeşitli bina ve otellere yerleştirildiğini, sokak hayvanları için 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtıldığını duyurdu.