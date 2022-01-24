İstanbul'da kar yağışı hayatı durdurdu! Vatandaşlar İmamoğlu'nu istifaya çağırdı - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı hayatı durdurdu! Vatandaşlar İmamoğlu'nu istifaya çağırdı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'a günlerdir gelen peş peşe uyarıların ardından çöken kar yağışı, kentte yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Trafik kilitlendi, vatandaşlar mahsur kaldı, toplu ulaşımda yoğunluk oluştu. Duruma isyan edenler sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etti.

İSTANBUL (Haberler.com) - Megakent İstanbul'da günlerdir beklenen şiddetli kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi. Öte yandan kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti.

Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Emre İliksiz
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Haber

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