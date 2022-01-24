İstanbul'da kar yağışı hayatı durdurdu! Vatandaşlar İmamoğlu'nu istifaya çağırdı

İSTANBUL (Haberler.com) - Megakent İstanbul'da günlerdir beklenen şiddetli kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi. Öte yandan kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti.

Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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