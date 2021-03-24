Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
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Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor

24.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:16

Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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