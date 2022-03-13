İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Maltepe Başıbüyük yolunda bir İETT otobüsü ara sokakta kayarak yol kenarındaki ağaca çarptı, otobüste hasar oluştu.

Ümraniye'deki bir ara sokakta kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Şişli'de karla kaplı sokakta patinaj yapmaya başlayan otomobilin yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ittiği otomobil böylelikle şekilde ilerlemeye çalıştı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi, Kartal Kızılay Bulvarı ve Çekmeköy'de de araçlar kayarak ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

Bu arada, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yokuştan aşağı kayan bir genç, duramayınca park halindeki kamyona çarparak hafif yaralandı.