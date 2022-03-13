İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Maltepe Başıbüyük yolunda bir İETT otobüsü ara sokakta kayarak yol kenarındaki ağaca çarptı, otobüste hasar oluştu.

Ümraniye'deki bir ara sokakta kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Şişli'de karla kaplı sokakta patinaj yapmaya başlayan otomobilin yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ittiği otomobil böylelikle şekilde ilerlemeye çalıştı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi, Kartal Kızılay Bulvarı ve Çekmeköy'de de araçlar kayarak ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

Bu arada, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yokuştan aşağı kayan bir genç, duramayınca park halindeki kamyona çarparak hafif yaralandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Ümraniye, Otomobil, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title