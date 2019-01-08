İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. 

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Tepesinden görüntüler

-Kar topu oynayanlar

Ara sokaklardan görüntü

-Kar manzaraları

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi

-Detaylar

Kaynak: DHA
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