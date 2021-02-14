Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından ardından dün gece itibariyle başlayan kar yağışı, İstanbul genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle kentin bir çok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan meydanı ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü. Kimi turistler yürüyüş yaparken kimileri ise kartopu oynadı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN